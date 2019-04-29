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Виктор Кувайцев вновь избран в состав правления Союза российских городов

12:57 | 29.04.2019 | Политика

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Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вновь вошел в состав правления Союза российских городов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Виктор Кувайцев вновь избран в состав правления Союза российских городов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Выборы руководящих органов организации состоялись в ходе общего собрания, прошедшего в Совете Федерации. В частности, на новый срок был переизбран президент Союза российских городов Станислав Мошаров.

В состав организации приняты городской округ Кинель Самарской области, Рязань, Солнечногорский муниципальный район Московской области и Суздаль.

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В ходе заседания был отмечен вклад Виктора Кувайцева в развитие местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества. Он удостоен благодарности комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также почетной грамоты председателя Всероссийского совета местного самоуправления Олега Мельниченко.

«Радует, что наши наработки, направленные на развитие местного самоуправления, находят применение, перенимаются и получают высокую оценку на федеральном уровне», — прокомментировал мэр Пензы.

Союз российских городов создан как добровольное объединение крупных городов – столиц субъектов РФ 13 марта 1991 года.

В 2008 году была разработана и принята концепция «Города России — точки экономического роста и центры социального развития», в рамках которой осуществляется работа организации.

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