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Иван Белозерцев зарегистрировался в «Одноклассниках»

09:13 | 04.05.2019 | Политика

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Пенза, 4 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев завел аккаунт в социальной сети «Одноклассники».

Иван Белозерцев зарегистрировался в «Одноклассниках». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На данный момент пользователи могут видеть в ленте несколько фотографий главы региона. Одна из них сделана в детские годы, другая — во время торжеств по случаю Праздника весны и труда, а третья — в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена», где накануне состоялся турнир по смешанным единоборствам, гостем которого стал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

В качестве главной фотографии губернатор выбрал официальный снимок. Он размещен 2 мая.

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Ранее Иван Белозерцев уже завел аккаунты в «Твиттере» и Instagram.

«Сегодня люди — как молодые, так и старшего возраста — проводят много времени в сети интернет, в том числе и в социальных сетях, где общаются, получают информацию и так далее. Опыт взаимодействия с гражданами, который я уже имею, доказал значимость такого способа коммуникации, и это взаимодействие будет расширяться», — пояснил Иван Белозерцев.

По его словам, соцсети позволяют оперативно узнавать о проблемах жителей Пензенской области.

«Я всегда открыт для общения и того же требую от подчиненных», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.

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