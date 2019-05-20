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Лидин опустился на 47 место в медиарейтинге спикеров региональных парламентов

16:31 | 20.05.2019 | Политика

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Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Председатель Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин, который также является секретарем реготделения «Единой России», опустился сразу на 20 строчек — с 27 места на 47-е — в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ, составленном компанией «Медиалогия» за апрель 2019 года.

Лидин опустился на 47 место в медиарейтинге спикеров региональных парламентов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба компании, медиаиндекс спикера регионального парламента составил 912,1 пункта.

В рейтинге за 2018 год Валерий Лидин располагался на 36 строчке с медиаиндексом 15 тыс. 432,4 пункта.

По итогам января он переместился на 29 место с медиаиндексом 1 тыс. 35,8 пункта, по результатам февраля — на 21 строчку (1 тыс. 981,8 пункта).

В марте, когда Валерий Лидин опустился на 27 место с медиаиндексом 1 тыс. 589 пунктов, началось падение, а в апреле оно продолжилось.

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Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 50 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более позитивно представлен объект в материалах СМИ.

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