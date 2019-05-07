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Виктор Кувайцев улучшил позиции в медиарейтинге первых лиц столиц регионов ПФО

10:23 | 07.05.2019 | Политика

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Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев улучшил свои позиции в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Приволжского федерального округа за апрель 2019 года, поднявшись с пятого на четвертое место. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Медиалогия».

Виктор Кувайцев улучшил позиции в медиарейтинге первых лиц столиц регионов ПФО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Если по итогам марта медиаиндекс Виктора Кувайцева составлял 4 тыс. 680 пунктов, то в апреле он вырос до 7 тыс. 357.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», на результаты рейтинга повлияла, в частности, рабочая встреча мэра Пензы Виктора Кувайцева и главы Ульяновска Сергея Панчина, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве в сферах экономики, городского хозяйства, образования, культуры, спорта, туризма, молодежной политики и других.

Также позитивно сказались публикации о том, что глава администрации города лично контролирует ход подготовки к празднованию Дня Победы.

Кроме того, значительное внимание со стороны СМИ было уделено обсуждению с представителями ОАО «РЖД» перспектив развития инфраструктуры детской железной дороги в Пензе после ее реконструкции.

В свою очередь глава Пензы Николай Тактаров, занимавший в мартовском медиарейтинге 21 строчку, по итогам апреля переместился на 16 место. Его медиаиндекс вырос с 317 пунктов до 651.

В числе событий, повлиявших на изменение позиций главы города, названо его выступление с отчетом о работе за 2018 год.

Помимо этого, на рейтинге Николая Тактарова отразилось его участие в уборке зеленой зоны на Западной поляне и посещение совместно с Виктором Кувайцевым муниципальной пожарной части, где представители власти поздравили сотрудников с 370-летием со дня создания службы.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 50 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

В медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа вошли главы городов и главы администраций.

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