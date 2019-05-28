При проверке справок о доходах в управлении образования Пензы выявлены неверные сведения Политика

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Ленинского района Пензы выявили факты представления недостоверных сведений о доходах, недвижимом имуществе и банковских счетах за 2017 год должностными лицами управления образования города и руководителями муниципальных учреждений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Ими не указывались полученные доходы, участие в коммерческих организациях, не отражались сведения о недвижимом имуществе, отчужденном в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки, недостоверно указывались доли и площадь принадлежащего недвижимого имущества, допускались иные нарушения», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, прокурор Ленинского района Пензы Тагир Мустафин внес в адрес начальника управления образования Юрия Голодяева представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Приняты меры к устранению нарушений, 27 лиц — два муниципальных служащих и 25 руководителей учреждений — привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавила Светлана Артамонова.