Евгений Трошин покидает пост главы пензенского Минтруда
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Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин покидает занимаемый пост. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Евгений Трошин покидает пост министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по собственному желанию», — написал глава региона в своем микроблоге «Твиттер» утром в среду, 29 мая.
Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина, последним рабочим днем Евгения Трошина на посту главы Минтруда региона станет 31 мая.
Трошин Евгений Александрович родился в Пензе 25 февраля 1979 года.
В школьные годы работал слесарем.
В 2001 году с отличием окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
В 2006 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
С 2001 по 2007 годы работал ведущим специалистом и юрисконсультом в управлении Пенсионного фонда РФ по Лопатинскому району Пензенской области.
С 2007 по 2011 годы занимал должности главного специалиста, главного специалиста-эксперта и начальника управления жилищных программ министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области.
С 2011 года был заместителем министра здравоохранения и социального развития Пензенской области.
В 2013 году занял должность заместителя министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
Прошел профессиональную переподготовку в Российском государственном социальном университете.
С мая по ноябрь 2015 года трудился временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области.
В 2015 году за добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной деятельности удостоен благодарности губернатора Пензенской области.
1 декабря 2015 года назначен на должность министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
В 2016 году за многолетний добросовестный труд и заслуги в социально-трудовой сфере награжден почетной грамотой министерства труда и социальной защиты РФ.
Женат, воспитывает троих детей.