Чиновники Пензы и Ульяновска обсудили сотрудничество городов Политика

Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Рабочая встреча сотрудников муниципалитетов Пензы и Ульяновска состоялась в городской думе во вторник, 4 июня.

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«Город наш меняется, восстанавливаются святыни, строятся школы, детские сады. Наряду с развитием промышленности, увеличением рабочих мест, делаем все, чтобы вернуть Пензе звание самого зеленого города в Поволжье. Областной центр — многонациональный, и его отличительной чертой является то, что все народы и национальности живут в мире и согласии. Для этого мы поддерживаем культуру каждой автономии», — отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, обращаясь к коллегам из Ульяновска.

Он уточнил, что развитие города стало возможным благодаря вовлечению жителей в процесс благоустройства и ответственному отношению к своему делу муниципальных служащих.

Виктор Кувайцев пояснил, что обратил внимание на активную деятельность сотрудников муниципалитета в Ульяновске, когда находился там с рабочим визитом.

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«Подкупает, что люди, рассказывая о своей работе, горят, переживают, гордятся тем, что живут в Ульяновске. Мы с удовольствием перенимаем лучшие муниципальные практики и также готовы поделиться своими наработками. Уверен, что сегодня вы увидите, насколько пензенцы открытые, доверительные и душевные люди. Это наш лучший результат», — сказал мэр.

В свою очередь глава Ульяновска Сергей Панчин выразил благодарность за прием и подчеркнул значимость совместной работы, обмена опытом.

«Вы помните лозунг нашего великого земляка: «Учиться, учиться и еще раз учиться!». Думаю, моя команда, которую я возглавляю, почерпнет много нового, хорошего, потому что вы являетесь лидерами в местном самоуправлении. Пенза меня впечатлила, это третий приезд в город. Молодцы! Город содержится аккуратно, он чистый, ухоженный. Видно, что в городе есть хозяин», — цитирует Сергея Панчина пресс-служба мэрии.