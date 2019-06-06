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Иван Белозерцев пригласил в Пензу Максима Орешкина

17:54 | 06.06.2019 | Политика

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Санкт-Петербург, 6 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев пригласил приехать в Пензенскую область министра экономического развития России Максима Орешкина, который осмотрел стенд региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

Иван Белозерцев пригласил в Пензу Максима Орешкина

Фото: Pnzreg.ru

Иван Белозерцев проинформировал главу Минэкономразвития РФ об инвестиционных проектах в различных отраслях, реализуемых и планируемых к реализации в регионе.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, министр высоко оценил инвестиционный потенциал субъекта федерации.

Также в этот день с экспозицией стенда ознакомился полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Ему глава региона рассказал об открытии новых предприятий, в частности, завода панельного домостроения в Пензе и предприятия по производству поролона в Кузнецке.

Игорь Комаров отметил, что реализация этих проектов внесет значительный вклад в развитие экономического потенциала как Пензенской области, так и ПФО.

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