Иван Белозерцев находится в Уфе с рабочим визитом Политика

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев примет участие в заседании совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе Игоре Комарове, которое пройдет в Уфе в пятницу, 21 июня.

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Планируется, что оно будет посвящено экологической тематике, в частности, вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и оздоровления реки Волги. С основными докладами выступят губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и временно исполняющий обязанности главы Башкортостан Радий Хабиров.

Комментируя тему заседания, Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области еще многое предстоит сделать для наведения полного порядка в сфере обращения с мусором и повышения качества обслуживания населения.

«Это касается как работы региональных операторов, совершенствования логистики транспортировки ТКО, так и строительства новых, а также модернизации действующих полигонов, мусоросортировочных комплексов и других коммунальных объектов», — пояснил он.

Глава региона напомнил, что регион принимает участие в федеральных проектах «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Чистая страна».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Минприроды России направлены паспорта одноименных региональных проектов, с ведомством подписаны соглашения об их реализации.