Виктор Кувайцев рассказал, каких людей хотел бы видеть в новом созыве пензенской гордумы Политика

Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. Мэр Пензы, член президиума регполитсовета «Единой России» Виктор Кувайцев рассказал ИА «PenzaNews» о том, каких людей он хотел бы видеть в качестве депутатов городской думы седьмого созыва.

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«На мой взгляд, в первую очередь депутаты должны чувствовать личную ответственность, понимать цель своей работы, помнить, что они представляют интересы граждан, своих избирателей. Поэтому для народных избранников важно в своей работе опираться на мнение жителей, находиться с ними в постоянном контакте, бывать в своем округе и лично изучать ситуацию и насущные проблемы, уметь слушать и слышать людей», — пояснил собеседник агентства.

Виктор Кувайцев выразил мнение, что наиболее продуктивной является деятельность тех депутатов, у которых есть определенный жизненный и профессиональный опыт.

«Это позволяет эффективнее выстраивать работу и находить выход из сложившейся сложной ситуации граждан», — сказал он.

По словам главы администрации Пензы, также важно и намерение конструктивно работать с исполнительной властью.

«Уверен, что пензенцы на предстоящем голосовании сделают обоснованный выбор в пользу тех кандидатов, которые обладают этими качествами, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны. В таком случае в новый состав Пензенской городской думы войдут достойные люди», — резюмировал Виктор Кувайцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва назначены на 8 сентября 2019 года.

Они пройдут по смешанной системе: 25 депутатов предстоит избрать по одномандатным округам, а еще 10 мандатов распределить по результатам голосования между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Новая схема 25 одномандатных избирательных округов была утверждена 22 февраля 2019 года.