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Иван Белозерцев призвал пензенских единороссов не бояться общения с людьми

11:22 | 02.07.2019 | Политика

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Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, член президиума регполитсовета «Единой России» Иван Белозерцев призвал однопартийцев не бояться общения с избирателями.

Иван Белозерцев призвал пензенских единороссов не бояться общения с людьми

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы не должны терять наших сторонников», — отметил он в ходе первого этапа XXVIII конференции реготделения «Единой России» по выдвижению кандидатов в депутаты пензенской гордумы седьмого созыва.

Иван Белозерцев добавил, что народные избранники должны быть нацелены на работу на благо граждан.

«Это должны быть достойные люди — грамотные, активные, а, главное, неравнодушные», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что именно на основании мнения населения будут подводиться итоги реализации в регионе национальных проектов, поэтому депутатам необходимо «держать руку на пульсе», выявлять проблемные вопросы и пытаться найти их решение, чтобы поднять уровень доверия к партии.

«Нужно сегодня работать таким образом, чтобы люди понимали, что региональное отделение «Единой России» — на стороне людей», — сказал Иван Белозерцев.

По его мнению, представители партии, которые когда-либо избирались депутатами и заслужили доверие граждан, должны и после истечения срока полномочий вносить вклад в развитие региона, помогая своим менее опытным товарищам.

«Я смотрю в зал и не вижу депутатов, с которыми я начинал работать в гордуме», — с сожалением констатировал губернатор.

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