Возглавить «Экспресс» Рубцову предложил губернатор Белозерцев Политика

Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. Предложение возглавить медиахолдинг «Экспресс», в который входят телеканалы «Экспресс» и «РЕН Пенза», радиостанции «Эхо Пензы» и «Экспресс», а также сетевое издание «Пенза-Пресс», поступило Виктору Рубцову от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

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«Предложение возглавить медиахолдинг Виктору Рубцову поступило несколько дней назад от главы региона Ивана Белозерцева», — сказал ведущий телеканала «Экспресс» Юрий Конгуров в вечернем выпуске новостей во вторник, 9 июля.

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Комментируя в эфире свое назначение, новый генеральный директор телерадиокомпании поделился мыслями о том, почему пензенский губернатор доверил ему руководить медиаструктурой.

«Сама информационная политика так или иначе касалась меня еще по предыдущему месту работы. Я не хочу сказать, что я некий специалист там высшего уровня, но что-то мне понятно, что-то известно. Учитывая, что это время я занимался бизнес-проектами, стартапами, антикризисным управлением и так далее, и в совокупности вот это все вместе, я думаю, позволило Ивану Александровичу сделать вывод о том, что я могу справиться на ТВ «Экспресс», помочь команде», — отметил Виктор Рубцов.