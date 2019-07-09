Виктор Рубцов возглавил ТРК «Экспресс» Общество

Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. Виктор Рубцов, в разные годы занимавший должности руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области, вице-губернатора и замглавы администрации Железнодорожного района Пензы, стал генеральным директором ТРК «Экспресс».

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В ходе встречи с сотрудниками телерадиокомпании, которая состоялась во вторник, 9 июля, Виктор Рубцов отметил, что предложение возглавить медиахолдинг его очень заинтересовало.

«Я думаю, у нас хорошие перспективы. Есть идеи, как развивать канал. Надеюсь, мы будем в лидерах медиарынка Пензенской области», — приводятся слова нового генерального директора на сайте «Экспресса».

Ранее телерадиокомпанию возглавлял Степан Парфенов, который уволился в апреле 2019 года. После этого обязанности гендиректора исполняла Олеся Постных.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Рубцов работал в команде бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева с 2012 по 2015 годы.

27 мая 2015 года стало известно о его переходе на должность директора ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве РФ». Это было одно из первых кадровых решений Ивана Белозерцева, назначенного врио губернатора за два дня до этого. 23 октября Виктор Рубцов был освобожден от должности полпреда главы региона.

26 января 2016 года он стал заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы. На этом посту курировал вопросы ЖКХ. 15 июня был уволен по собственному желанию.

Весной 2017 года Виктор Рубцов вернулся в медиапространство, разместив в сети две резонансные публикации — о происходящем в Пензенской области при новом губернаторе Иване Белозерцеве и об интригах в облправительстве с использованием проплаченных блогеров и журналистов.

В июле 2018 года он впервые публично рассказал о своей новой работе. По словам Виктора Рубцова, на тот момент он был руководителем группы экспертов в одной из консалтинговых компаний, выполняющей заказы для государственных и коммерческих структур, при этом трудился по договору подряда.