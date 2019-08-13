Виктор Кувайцев удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Политика

Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий указ №373, который президент России Владимир Путин подписал 9 августа, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, Виктор Кувайцев отмечен государственной наградой за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Кувайцев Виктор Николаевич родился в селе Рахмановка Вадинского района Пензенской области 2 января 1959 года.

В 1978 году окончил беднодемьяновский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, в 1995 году — Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства», в 2007 году — Московскую современную гуманитарную академию по направлению «Юриспруденция».

Кандидат технических наук по специальности «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».

Трудовую деятельность начал в 1978 году. Прошел путь от бригадира тракторно-полеводческой бригады до директора сельскохозяйственного предприятия.

С 1995 по 2010 годы работал в ОАО «Маяк» мастером, механиком, начальником отдела по материально-техническому обеспечению, директором по МТО.

С 2010 по 2011 годы являлся руководителем муниципального учреждения «Департамент ЖКХ города Пензы».

Депутат Пензенской городской думы четвертого, пятого и шестого созывов.

С июня 2011 года по январь 2013 года работал заместителем председателя Пензенской городской думы на штатной основе.

26 марта 2013 года избран ректором Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.

24 сентября 2014 года на первой организационной сессии гордумы шестого созыва избран главой города Пензы.

16 декабря 2015 года был единогласно избран на пост главы администрации Пензы в ходе 16-й внеочередной сессии гордумы.

Имеет благодарность министерства промышленности и торговли РФ, почетные грамоты правительства и Законодательного собрания региона, гордумы, мэра.

Награжден памятным знаком «За заслуги в развитии Пензы», нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга», почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской».