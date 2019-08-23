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Сергей Егоров введен в состав комитета Заксобрания по бюджетной политике

16:28 | 23.08.2019 | Политика

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Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №3, член фракции «Единая Россия» Сергей Егоров, который на профессиональной постоянной основе выполняет функции вице-спикера регионального парламента, выведен из состава комитета по экономической политике и введен в состав комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

Сергей Егоров введен в состав комитета Заксобрания по бюджетной политике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий вопрос рассмотрен в завершение 23-й очередной сессии, состоявшейся 23 августа.

«Проект постановления у вас имеется. Мы его обсуждали. Он вызван некоторыми изменениями, которые мы приняли на прошлой сессии. Стоит мне еще раз объяснять наше решение и предложение внести изменение? Нет? Значит, тогда предлагаю его принять», — сказал председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, обращаясь к депутатам.

Через несколько секунд он объявил, что народные избранники проголосовали за соответствующее постановление единогласно.

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