Иван Белозерцев считает необходимым привлекать молодежь к решению важных задач Политика

Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что необходимо активнее привлекать молодежь к решению важных задач.

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«[Социальные] лифты нужны. Поддержка молодежных проектов, продвижение молодежных инициатив сегодня являются приоритетом государственной политики, и вы видите, сколько много федеральных проектов, [...] в которых участвует и молодежь из Пензенской области. Кстати, очень активно участвует», — сказал он в ходе прямой линии, состоявшейся во вторник, 3 сентября.

Иван Белозерцев напомнил, что на уровне региона два года назад было принято решение поощрять молодых людей, выигравших гранты на окружных и федеральных форумах, в таком же размере, удваивая тем самым сумму на реализацию того или иного проекта.

По мнению главы региона, в экономике Пензенской области и социальной сфере много молодых кадров, «которые сегодня являются движущей силой».

Он добавил, что при этом есть и такие молодые люди, которыми движет желание стать начальником, однако оно не подкреплено ни знаниями, ни опытом, ни авторитетом.

«Прежде чем начальником-то стать, надо пройти ступени развития», — отметил губернатор, уточнив, что «надо что-то создать, чего-то добиться».

В продолжение темы Иван Белозерцев обратил внимание на молодые кадры, работающие в правительстве Пензенской области.

«Лузгин Андрей Вячеславович, ну, я считаю, что молодой первый заместитель председателя правительства. Капралов Сергей Викторович — молодой министр экономики Пензенской области, коллеги его молодые. Или министр труда и социальной защиты [Алексей Качан] — тоже для министра, значит, молодой», — пояснил глава региона.

По его словам, хорошо, что такие примеры есть.

«Я уверен, что как можно больше надо сегодня молодежи привлекать в различные сферы жизнедеятельности и больше нашей молодежи нужно доверять. [...] Убеждаюсь: там, где молодежь подобрана, активно работает, там есть результат. Это правда», — подытожил Иван Белозерцев.