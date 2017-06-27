Отличившиеся на «iВолге» участники из Пензы получат от региона финансовую поддержку Общество

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев распорядился предусмотреть финансовое поощрение для пензенских участников молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», прошедшего в Самарской области с 14 по 24 июня, в размере, который соответствует сумме выигранного гранта.

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«У нас такая традиция, в прошлом году я ее установил: вы завоевали грант в 100 тыс., 200 тыс. [рублей], я удваиваю вам — от Пензенской области, от меня, от Законодательного собрания, от депутатского корпуса», — сказал глава региона в ходе встречи с участниками «iВолги» и IV российско-китайского молодежного форума «Волга-Янцзы. Очаровательный Аньхой», состоявшейся в губернаторском доме во вторник, 27 июня.

Иван Белозерцев выразил надежду на то, что эти деньги будут направлены на развитие проектной деятельности.

Он поручил зампреду областного правительства Олегу Ягову во взаимодействии с министерством образования Пензенской области обеспечить выплату поощрения в течение двух месяцев.

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В ходе общения с молодежью губернатор также решил отметить участника форума «iВолга» Илью Асташкина, прошедшего в федеральный этап с проектом беспилотного мобильного комплекса для контроля качества дорог, но не удостоенного гранта — он получит от региона 100 тыс. рублей.

«На проект, не на танцы», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году по итогам молодежного форума «iВолга» грант в размере 200 тыс. рублей выиграл директор пензенского музея занимательных наук« Реактор» Руслан Кондратьев, который вместе с единомышленниками представил проект по созданию мобильной экспозиции.

Еще одна представительница Пензенской области Ирина Суслова получила рекомендацию на поддержку в размере 100 тыс. рублей за проект по разработке технологии для создания средства от дисбиоза кишечника на основе транслокации компонентов кишечной микробиоты.