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Отличившиеся на «iВолге» участники из Пензы получат от региона финансовую поддержку

19:51 | 27.06.2017 | Общество

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Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев распорядился предусмотреть финансовое поощрение для пензенских участников молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», прошедшего в Самарской области с 14 по 24 июня, в размере, который соответствует сумме выигранного гранта.

Отличившиеся на «iВолге» участники из Пензы получат от региона финансовую поддержку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас такая традиция, в прошлом году я ее установил: вы завоевали грант в 100 тыс., 200 тыс. [рублей], я удваиваю вам — от Пензенской области, от меня, от Законодательного собрания, от депутатского корпуса», — сказал глава региона в ходе встречи с участниками «iВолги» и IV российско-китайского молодежного форума «Волга-Янцзы. Очаровательный Аньхой», состоявшейся в губернаторском доме во вторник, 27 июня.

Иван Белозерцев выразил надежду на то, что эти деньги будут направлены на развитие проектной деятельности.

Он поручил зампреду областного правительства Олегу Ягову во взаимодействии с министерством образования Пензенской области обеспечить выплату поощрения в течение двух месяцев.

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В ходе общения с молодежью губернатор также решил отметить участника форума «iВолга» Илью Асташкина, прошедшего в федеральный этап с проектом беспилотного мобильного комплекса для контроля качества дорог, но не удостоенного гранта — он получит от региона 100 тыс. рублей.

«На проект, не на танцы», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году по итогам молодежного форума «iВолга» грант в размере 200 тыс. рублей выиграл директор пензенского музея занимательных наук« Реактор» Руслан Кондратьев, который вместе с единомышленниками представил проект по созданию мобильной экспозиции.

Еще одна представительница Пензенской области Ирина Суслова получила рекомендацию на поддержку в размере 100 тыс. рублей за проект по разработке технологии для создания средства от дисбиоза кишечника на основе транслокации компонентов кишечной микробиоты.
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