Активисты корпуса «За чистые выборы» будут следить за ходом голосования в Пензе 8 сентября Политика

Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Работа наблюдателей корпуса «За чистые выборы» в Пензе в единый день голосования, 8 сентября, будет вестись по трем основным направлениям. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил региональный координатор объединения Андрей Глухов.

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Он уточнил, что 20 наиболее опытных активистов будут находиться в ситуационном штабе и заниматься мониторингом ситуации.

По словам Андрея Глухова, непосредственно в помещениях для голосования планируется задействовать более 70 наблюдателей, при этом те из них, которые в прошлые годы продемонстрировали способность грамотно и четко работать в непростых условиях, будут направлены на «проблемные» участки — их насчитывается примерно 40, там представители корпуса не исключают провокаций и нарушений.

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«[Третье направление] — это работа мобильных бригад в случае возникновения проблемных ситуаций, которые нельзя решить дистанционно из штаба», — добавил собеседник агентства.

Андрей Глухов напомнил, что данная избирательная кампания стала для пензенских активистов уже седьмой.

«Рассчитываем, что выборы пройдут спокойно», — сказал он.

Выборы депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. Они пройдут по смешанной системе: 25 депутатов предстоит избрать по одномандатным округам, а еще 10 мандатов — распределить по результатам голосования между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями.