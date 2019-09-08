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ВЫБОРЫ Явка избирателей в Пензенской области за два часа голосования составила почти 9%

Избирательные участки открылись для голосования в Пензенской области

08:00 | 08.09.2019 | Политика

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Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Более 1 тыс. избирательных участков в Пензенской области открылись для голосования на выборах депутатов разного уровня в 8.00 воскресенья, 8 сентября.

Избирательные участки открылись для голосования в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они будут работать до 20.00, после чего начнется подсчет голосов.

Выборы будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порога явки нет.

В единый день голосования в Пензе выбирают депутатов городской думы седьмого созыва — представительного органа муниципального образования. Срок их полномочий составляет 5 лет.

Впервые выборы проходят по смешанной системе: 25 депутатов предстоит избрать по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. Каждому избирателю, пришедшему на участок, выдается два бюллетеня.

Согласно последним данным, по одномандатным округам зарегистрированы 109 кандидатов. В списках кандидатов, выдвинутых девятью политическими партиями, значатся 147 человек.

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В Пензе действует 223 избирательных участка, при этом 82 из них оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Помимо голосования в региональном центре, 8 сентября проходят выборы в собрания представителей 9 городов Пензенской области — Кузнецка, Заречного, Белинского, Каменки, Нижнего Ломова, Никольска, Спасска, Городище, Сурска, а также Пензенского района.

Кроме того, в этот день организованы дополнительные выборы 12 депутатов собраний представителей в 9 муниципальных районах — Городищенском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Мокшанском, Нижнеломовском, Пачелмском и Тамалинском.

Выборы в комитеты местного самоуправления проходят во всех 27 районах Пензенской области.

Общественный порядок на 1 тыс. 60 избирательных участках в регионе обеспечивают свыше 1,2 тыс. полицейских, а также сотрудники Росгвардии и более 1 тыс. представителей добровольных объединений правоохранительной направленности.

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