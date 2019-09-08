EN
11:36:40 Воскресенье, 8 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВЫБОРЫ Явка избирателей в Пензенской области за два часа голосования составила почти 9%

Явка избирателей в Пензенской области за два часа голосования составила почти 9%

10:52 | 08.09.2019 | Политика

Печать

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области за два часа голосования — с 8.00 до 10.00 — составила 8,9%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель избирательной комиссии региона утром в воскресенье, 8 сентября.

Явка избирателей в Пензенской области за два часа голосования составила почти 9%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в количественном выражении это 92 тыс. 215 человек.

«По городу Пензе явка чуть ниже — 7,4%. Проголосовали 29 тыс. 723 человека», — сказал собеседник агентства.

При этом выборы будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порога явки нет.

Читайте также

Избирательные участки открылись для голосования в Пензенской области

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в единый день голосования в Пензе выбирают депутатов городской думы седьмого созыва.

Впервые выборы проходят по смешанной системе: 25 депутатов предстоит избрать по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. Каждому избирателю, пришедшему на участок, выдается два бюллетеня.

Помимо голосования в региональном центре, 8 сентября проходят выборы в собрания представителей 9 городов Пензенской области — Кузнецка, Заречного, Белинского, Каменки, Нижнего Ломова, Никольска, Спасска, Городище, Сурска, а также Пензенского района.

Кроме того, в этот день организованы дополнительные выборы 12 депутатов собраний представителей в 9 муниципальных районах.

Выборы в комитеты местного самоуправления проходят во всех 27 районах Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе изъято более 1 кг синтетических наркотиков В Пензенской области объявлен конкурс агитбригад
При реконструкции поля стадиона в Каменке предусмотрят навесы над трибунами Жительница Пензы лишилась 50 тыс. рублей в результате мошенничества
В пензенском музее будет открыта выставка эмалевой мозаики В Пензе семейный православный театр откроет сезон 6 октября
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement