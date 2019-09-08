Явка избирателей в Пензенской области за два часа голосования составила почти 9% Политика

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области за два часа голосования — с 8.00 до 10.00 — составила 8,9%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель избирательной комиссии региона утром в воскресенье, 8 сентября.

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По его словам, в количественном выражении это 92 тыс. 215 человек.

«По городу Пензе явка чуть ниже — 7,4%. Проголосовали 29 тыс. 723 человека», — сказал собеседник агентства.

При этом выборы будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порога явки нет.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в единый день голосования в Пензе выбирают депутатов городской думы седьмого созыва.

Впервые выборы проходят по смешанной системе: 25 депутатов предстоит избрать по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. Каждому избирателю, пришедшему на участок, выдается два бюллетеня.

Помимо голосования в региональном центре, 8 сентября проходят выборы в собрания представителей 9 городов Пензенской области — Кузнецка, Заречного, Белинского, Каменки, Нижнего Ломова, Никольска, Спасска, Городище, Сурска, а также Пензенского района.

Кроме того, в этот день организованы дополнительные выборы 12 депутатов собраний представителей в 9 муниципальных районах.

Выборы в комитеты местного самоуправления проходят во всех 27 районах Пензенской области.