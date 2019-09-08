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ВЫБОРЫ Явка избирателей в Пензенской области за два часа голосования составила почти 9%

В Пензенской области в списках избирателей значатся более 1 млн. человек

11:19 | 08.09.2019 | Политика

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Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Более 1 млн. жителей Пензенской области имеют законное право принять участие в выборах депутатов разного уровня, которые проходят в единый день голосования, 8 сентября.

В Пензенской области в списках избирателей значатся более 1 млн. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» представитель избирательной комиссии региона, в списки включены 1 млн. 33 тыс. 559 человек.

По его словам, в вышеуказанное число входят 155 тыс. 247 молодых избирателей.

«Это граждане в возрасте от 18 до 30 лет», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил также, что 11 тыс. 127 человек впервые в жизни получили право проголосовать в связи с достижением ими совершеннолетия.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в единый день голосования в Пензе выбирают депутатов городской думы седьмого созыва.

В области проходят выборы в собрания представителей 9 городов — Кузнецка, Заречного, Белинского, Каменки, Нижнего Ломова, Никольска, Спасска, Городище, Сурска, а также Пензенского района.

Кроме того, организованы дополнительные выборы 12 депутатов собраний представителей в 9 муниципальных районах.

Выборы в комитеты местного самоуправления проходят во всех 27 районах Пензенской области.

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