Корпус «За чистые выборы» серьезных нарушений на выборах в Пензе пока не зафиксировал Политика

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Наблюдатели корпуса «За чистые выборы» не зафиксировали серьезных нарушений на выборах депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва за первые шесть часов голосования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил региональный координатор корпуса Андрей Глухов.

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«Мелкие нарушения, связанные с недопуском наших наблюдателей на участки в связи с недостаточностью знания председателями и секретарями участковых избирательных комиссий избирательного законодательства, были решены путем личного общения с ними», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что на двух участках в кабинках для голосования были замечены карандаши вместо ручек.

По словам Андрея Глухова, непростая обстановка наблюдалась в микрорайоне Ахуны на участках №120, №121 и №122, где один из кандидатов и его доверенные лица требовали ознакомить их со списками избирателей и другими документами: в результате возникла конфликтная ситуация, которую совместными усилиями представителей корпуса и правоохранительных органов удалось урегулировать.

Комментируя появившуюся в соцсетях информацию о микроавтобусе, который якобы подвозит граждан к избирательным участкам, координатор объединения подчеркнул, что эта тема находится на контроле, но пока данные о нарушении не нашли своего подтверждения.

Андрей Глухов сообщил, что общая численность наблюдателей от корпуса в единый день голосования составляет около 100 человек: более 80 работают на участках, остальные — в ситуационном центре и в составе мобильных бригад.

Он отметил также, что с активистами «Молодой Гвардии Единой России», которые развернули шатер вблизи дома молодежи, корпус «За чистые выборы» не взаимодействует — контроль ведется параллельно.