EN
01:25:31 Понедельник, 9 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы в Пензенскую городскую думу седьмого созыва. Пенза, 8 сентября 2019 г.

Наблюдатели зафиксировали провокации на выборах в Пензе

21:19 | 08.09.2019 | Политика

Печать

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Представители корпуса «За чистые выборы» зафиксировали провокации на выборах депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва в единый день голосования, 8 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил региональный координатор объединения Андрей Глухов после закрытия избирательных участков для подсчета голосов.

Наблюдатели зафиксировали провокации на выборах в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Можно сказать, что выборы прошли на ряде участков крайне проблематично. Были провокации, были столкновения, переходящие в открытый конфликт», — пояснил собеседник агентства.

Он привел в пример ситуацию в микрорайоне Ахуны.

«На участке №120 [в Пензенском государственном аграрном университете] была открытая провокация. Мы писали жалобу председателю УИК, заявление в полицию», — сказал Андрей Глухов, уточнив, что основанием для этого стало поведение одного из кандидатов и его единомышленников.

Читайте также

В Пензенской области начался подсчет голосов избирателей

Региональный координатор корпуса добавил, что также напряженная обстановка наблюдалась на участке №194, расположенном в школе №28.

«Можно сказать, что выборная кампания данная, и выборы, в частности, очень жесткие», — подчеркнул собеседник агентства.

При этом, по словам Андрея Глухова, в Пензе не зафиксировано серьезных нарушений избирательного законодательства: те, которые выявлены, «были очень мелкие».

В настоящее время наблюдатели корпуса продолжают работать на участках, где они будут находиться до завершения процедуры подсчета голосов.

Также активисты дежурят в ситуационном центре. В случае необходимости они готовы оказать консультативную помощь наблюдателям на местах.

Загрузка...
Читайте также
Жительницу Пензы обманули почти на 50 тыс. рублей при продаже дивана В строительство дороги на улице Алой в Засечном вложат 70,5 млн. рублей
В Пензе планируется отремонтировать дорогу на улице Максима Горького В Пензе женщину обокрали в храме во время воскресной службы
Пензенская «Юность» вступит в борьбу за Кубок России по баскетболу 18 сентября Пензенская симфоническая капелла откроет сезон в Международный день музыки
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement