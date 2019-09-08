Наблюдатели зафиксировали провокации на выборах в Пензе
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Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Представители корпуса «За чистые выборы» зафиксировали провокации на выборах депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва в единый день голосования, 8 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил региональный координатор объединения Андрей Глухов после закрытия избирательных участков для подсчета голосов.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Можно сказать, что выборы прошли на ряде участков крайне проблематично. Были провокации, были столкновения, переходящие в открытый конфликт», — пояснил собеседник агентства.
Он привел в пример ситуацию в микрорайоне Ахуны.
«На участке №120 [в Пензенском государственном аграрном университете] была открытая провокация. Мы писали жалобу председателю УИК, заявление в полицию», — сказал Андрей Глухов, уточнив, что основанием для этого стало поведение одного из кандидатов и его единомышленников.
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Региональный координатор корпуса добавил, что также напряженная обстановка наблюдалась на участке №194, расположенном в школе №28.
«Можно сказать, что выборная кампания данная, и выборы, в частности, очень жесткие», — подчеркнул собеседник агентства.
При этом, по словам Андрея Глухова, в Пензе не зафиксировано серьезных нарушений избирательного законодательства: те, которые выявлены, «были очень мелкие».
В настоящее время наблюдатели корпуса продолжают работать на участках, где они будут находиться до завершения процедуры подсчета голосов.
Также активисты дежурят в ситуационном центре. В случае необходимости они готовы оказать консультативную помощь наблюдателям на местах.