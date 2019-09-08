В Пензенской области начался подсчет голосов избирателей Политика

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Голосование на выборах депутатов разного уровня, которое проходило на территории Пензенской области с 8.00 воскресенья, 8 сентября, завершено. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

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Явка избирателей в Пензенской области, судя по последним данным, которые пока имеются только на 18.00, составила 38,7%, в Пензе — 25,9%.

Всего в списки избирателей были включены 1 млн. 33 тыс. 559 человек.

Вместе с тем, согласно законодательству, выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, так как порог ее не установлен.

В единый день голосования в Пензе выбирали депутатов городской думы седьмого созыва.

Впервые выборы проходили по смешанной системе: на 5-летний срок из 35 депутатов 25 избирались по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.

В связи с этим каждому избирателю на участках выдавали два бюллетеня — для голосования за конкретного кандидата и за одну из 9 партий, чьи списки ранее зарегистрировал избирком Пензы. Графа «Против всех» в обоих бюллетенях отсутствовала.

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Помимо голосования в Пензе, 8 сентября состоялись выборы в собрания представителей 9 городов области — Кузнецка, Заречного, Белинского, Каменки, Нижнего Ломова, Никольска, Спасска, Городище, Сурска, а также Пензенского района.

Кроме того, в этот день были организованы дополнительные выборы 12 депутатов собраний представителей в 9 муниципальных районах — Городищенском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Мокшанском, Нижнеломовском, Пачелмском и Тамалинском.

Выборы в комитеты местного самоуправления прошли во всех 27 районах Пензенской области.