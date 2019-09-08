EN
01:25:43 Понедельник, 9 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы в Пензенскую городскую думу седьмого созыва. Пенза, 8 сентября 2019 г.

«Единая Россия» на выборах в Пензе набирает более 33%, КПРФ — 30%

23:55 | 08.09.2019 | Политика

Печать

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Партия «Единая Россия» на выборах в Пензенскую городскую думу седьмого созыва по единому округу набирает 33,26% голосов после обработки почти 11% протоколов участковых избирательных комиссий.

«Единая Россия» на выборах в Пензе набирает более 33%, КПРФ — 30%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» из облизбиркома, у ближайшего преследователя партии власти — КПРФ — 30% голосов.

Далее следуют ЛДПР и «Справедливая Россия» — 11,87% и 7,09% соответственно.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» набирает 5,96% голосов, «Зеленые» — 2,90%, «Партия за справедливость!» — 2,07%, «Родина» — 1,16%, «Патриоты России» — 1,08%.

В большинстве одномандатных округов, предварительные данные о результатах голосования в которых поступили в облизбирком, лидируют представители «Единой России».

Ранее председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин заявил ИА «PenzaNews», что партия рассчитывает получить в гордуме 24 мандата.

Загрузка...
Читайте также
Жительницу Пензы обманули почти на 50 тыс. рублей при продаже дивана В строительство дороги на улице Алой в Засечном вложат 70,5 млн. рублей
В Пензе планируется отремонтировать дорогу на улице Максима Горького В Пензе женщину обокрали в храме во время воскресной службы
Пензенская «Юность» вступит в борьбу за Кубок России по баскетболу 18 сентября Пензенская симфоническая капелла откроет сезон в Международный день музыки
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement