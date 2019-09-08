«Единая Россия» на выборах в Пензе набирает более 33%, КПРФ — 30% Политика

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Партия «Единая Россия» на выборах в Пензенскую городскую думу седьмого созыва по единому округу набирает 33,26% голосов после обработки почти 11% протоколов участковых избирательных комиссий.

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Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» из облизбиркома, у ближайшего преследователя партии власти — КПРФ — 30% голосов.

Далее следуют ЛДПР и «Справедливая Россия» — 11,87% и 7,09% соответственно.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» набирает 5,96% голосов, «Зеленые» — 2,90%, «Партия за справедливость!» — 2,07%, «Родина» — 1,16%, «Патриоты России» — 1,08%.

В большинстве одномандатных округов, предварительные данные о результатах голосования в которых поступили в облизбирком, лидируют представители «Единой России».

Ранее председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин заявил ИА «PenzaNews», что партия рассчитывает получить в гордуме 24 мандата.