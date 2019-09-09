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Пензенские единороссы приняли участие в совещании Медведева с представителями регионов

00:45 | 09.09.2019 | Политика

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Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Представители пензенского реготделения «Единой России» во главе с секретарем Валерием Лидиным, который также занимает пост спикера областного Законодательного собрания, приняли участие в совещании председателя партии, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с регионами, состоявшегося в режиме видеоконференцсвязи по итогам единого дня голосования.

Пензенские единороссы приняли участие в совещании Медведева с представителями регионов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В штабе единороссов в Пензе во время федерального телемоста присутствовали, в частности, руководитель регионального исполкома партии Юрий Дворянинов, заместитель главы города Иван Краснов, депутат гордумы шестого созыва Денис Желиховский и глава реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Баклашов.

Открывая совещание с однопартийцами, Дмитрий Медведев выразил признательность всем гражданам России, которые в выходной день пришли на избирательные участки и отдали свои голоса за различных кандидатов.

«Второе — хочу искренне поблагодарить всех, кто голосовал за представителей «Единой России», — сказал он.

Председатель партии обратил особое внимание на то, что на этот раз в выборах участвовало большое количество молодежи.

«Это залог того, что партия наша будет обновляться», — подчеркнул он.

Дмитрий Медведев добавил также, что партия «сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой» в стране.

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«Абсолютное большинство других политических сил, конечно, прежде всего соревнуются с «Единой Россией», что естественно, потому что мы правящая партия, и этим определяется наш нынешний статус. Поэтому нам в этом смысле сложнее всего, потому что мы находимся у власти, и мы отвечаем за те решения, которые власть принимает», — пояснил он.

По итогам общения с регионами председатель «Единой России» еще раз отметил важность омоложения партии.

«Я с этого начал и хочу этим завершить общение с вами: крайне важно, исключительно важно, что в этих выборах принимает большое количество наших кандидатов, которые представляют нашу российскую молодежь. Понятно, не у всех все сразу получится, но вот такое обновление, омоложение партии абсолютно необходимо. Без этого у партии нет политического будущего», — резюмировал он.

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