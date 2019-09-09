В Пензе единороссы провели митинг благодарности избирателям Политика

Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Члены и сторонники «Единой России» провели в Пензе — на площади перед зданием областного драматического театра имени А.В. Луначарского — митинг благодарности избирателям, поддержавшим кандидатов от партии на выборах различного уровня, состоявшихся в регионе в единый день голосования, 8 сентября.

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Среди тех, кто на нем присутствовал, были мэр Пензы, член президиума регполитсовета «Единой России» Виктор Кувайцев и глава города Николай Тактаров, являющийся беспартийным.

Первым к собравшимся обратился секретарь реготделения «Единой России», председатель областного Законодательного собрания Валерий Лидин.

«Я хотел бы сегодня поблагодарить наших избирателей, наших жителей города Пензы и Пензенской области за высокую гражданскую ответственность, которую они проявили своим активным участием в выборах депутатов представительных органов власти», — сказал он.

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Как пояснила общественный деятель, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Мария Львова-Белова, ранее она была далека от политики, но, приняв участие в кампании по выборам в пензенскую гордуму седьмого созыва, почувствовала поддержку в том числе со стороны незнакомых людей.

«Я думаю, что только ради этого можно было пойти в депутаты, но самое главное и важное, как мне кажется, только начинается. «Единая Россия» победила, и это большой кредит доверия, который мы теперь должны отработать. Вот это самое важное. Мы очень надеемся, что мы вас не подведем», — отметила она.

В свою очередь заместитель главы города, член «Единой России» Иван Краснов подчеркнул, что кандидаты от партии доказали свою состоятельность.

«Мы лидеры. Спасибо вам большое, друзья, за поддержку», — добавил он.

Затем слово было предоставлено депутату гордумы шестого созыва Денису Желиховскому, входящему во фракцию «Единая Россия».

По его словам, последние дни оказались непростыми для участников избирательной гонки, но выборы прошли и теперь необходимо оправдать ожидания граждан.