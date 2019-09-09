У «Единой России» в гордуме Пензы будет 19 мандатов из 35 — предварительные данные Политика

Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. «Единая Россия» по итогам выборов в Пензенскую городскую думу седьмого созыва, которые 8 сентября впервые прошли по смешанной системе, получит, согласно предварительным данным, 19 мандатов из 35, из них четыре — по партийным спискам.

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«Что касается партийных списков, по предварительным результатам, партия «Единая Россия» в абсолютной величине набрала 45 тыс. 543 [...] голоса, что составляет 36,94%; КПРФ в абсолютной величине — 36 тыс. 745, или 29,81%; ЛДПР — 14 тыс. 355 голосов, или 11,64%; «Справедливая Россия» — 8 тыс. 65 голосов, или 6,54%, «Партия пенсионеров» в Пензенской области — 6 тыс. 461 голос, или 5,24%. Остальные партии — «Зеленые», «Партия за справедливость!», «Патриоты России» и «Родина» — не смогли набрать пятипроцентный барьер, преодолеть», — сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков в ходе брифинга в понедельник, 9 сентября.

Таким образом, по его словам, по партийным спискам в гордуму Пензы седьмого созыва проходят пять политических партий — четыре парламентские и одна непарламентская.

«Предварительно, получит «Единая Россия» четыре [мандата], КПРФ — три, «Партия пенсионеров», ЛДПР, «Справедливая Россия» — по одному», — уточнил глава облизбиркома, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ИА «PenzaNews».

Данные ГАС «Выборы»

«По 25 одномандатным избирательным округам получается следующая картина: 15 мандатов получили представители «Единой России», девять мандатов получат представители КПРФ и один мандат — самовыдвиженец [Жиганша Туктаров]», — пояснил Александр Синюков.

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Он добавил, что итоги выборов по одномандатным округам городская избирательная комиссия объявит во вторник, 10 сентября, по партийным спискам конкретные депутаты будут определены в пятидневный срок после этого.

Александр Синюков отметил, что новых нарушений, кроме озвученных ранее, не выявлено.

«В целом по Пензенской области следует признать, что выборы состоялись», — подчеркнул он.

Председатель облизбиркома сообщил, что явка по региону, по предварительным данным, составила 46,05%, проголосовали 496 тыс. 782 жителя; по Пензе — 30,78%, в абсолютной величине это 124 тыс. 362 избирателя.

Данные об итогах голосования по одномандатным округам на выборах депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва с указанием доли голосов, поданных за победителя:

Округ №1 — Савичев Алексей Валерьевич, «Единая Россия» (56,36%)

Округ №2 — Шаляпин Олег Васильевич, КПРФ (38,50%)

Округ №3 — Жданников Андрей Михайлович, КПРФ (42,66%)

Округ №4 — Туктаров Жиганша Зейнятуллович, самовыдвижение (40,70%)

Округ №5 — Орлов Павел Викторович, КПРФ (39,47%)

Данные ГАС «Выборы»

Округ №6 — Лукичев Сергей Константинович, КПРФ (28,35%)

Округ №7 — Цесарев Андрей Игоревич, КПРФ (54,40%)

Округ №8 — Трутнев Александр Васильевич, КПРФ (57,35%)

Округ №9 — Костин Игорь Викторович, «Единая Россия» (42,28%)

Округ №10 — Зиновьев Юрий Александрович, «Единая Россия» (74,58%)

Данные ГАС «Выборы»

Округ №11 — Шуварин Алексей Николаевич, «Единая Россия» (46,94%)

Округ №12 — Мутовкин Владимир Борисович, «Единая Россия» (50,06%)

Округ №13 — Рогонов Алексей Васильевич, «Единая Россия» (48,66%)

Округ №14 — Кузяков Николай Иванович, «Единая Россия» (47,81%)

Округ №15 — Хомец Виктор Александрович, КПРФ (49,97%)

Данные ГАС «Выборы»

Округ №16 — Крячко Юрий Александрович, «Единая Россия» (37,92%)

Округ №17 — Смирнов Александр Владимирович, КПРФ (40,39%)

Округ №18 — Краснов Иван Витальевич, «Единая Россия» (50,28%)

Округ №19 — Савельев Валерий Петрович, «Единая Россия» (39,39%)

Округ №20 — Петрухин Роман Николаевич, «Единая Россия» (50,78%)

Данные ГАС «Выборы»

Округ №21 — Сучков Андрей Александрович, «Единая Россия» (46,24%)

Округ №22 — Желиховский Денис Олегович, «Единая Россия» (43,93%)

Округ №23 — Чикиримов Алексей Анатольевич, «Единая Россия» (41,42%)

Округ №24 — Иванов Алексей Анатольевич, КПРФ (48,07%)

Округ №25 — Панин Борис Александрович, «Единая Россия» (51,99%)

Данные ГАС «Выборы»