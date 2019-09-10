Первая сессия гордумы Пензы седьмого созыва состоится 16 сентября Политика

Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Первая организационная сессия Пензенской городской думы седьмого созыва состоится в понедельник, 16 сентября.

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Для подготовки к предстоящему заседанию из числа вновь избранных депутатов сформирован оргкомитет. В соответствии с регламентом гордумы, в его состав включен каждый третий депутат по алфавитному списку.

По данным пресс-службы представительного органа, это Денис Желиховский, Алексей Иванов, Иван Краснов, Николай Кузяков, Елена Мещерякова, Борис Панин, Александр Рогожкин, Алексей Савичев, Александр Трутнев, Виктор Хомец и Петр Чугай.

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На заседании, состоявшемся 10 сентября, председателем оргкомитета был избран Денис Желиховский.

Согласно регламенту, в повестку первой сессии в обязательном порядке должен быть включен вопрос об избрании главы города.

Также на ней могут рассматриваться вопросы об избрании заместителей главы города, составов постоянных комиссий, утверждении их председателей и секретариата думы.

Открывать первую сессию полагается старейшему по возрасту депутату нового созыва. Он должен передать ее ведение председателю оргкомитета до момента избрания главы города.