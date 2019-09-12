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Второй этап конференции пензенского реготделения «Единой России» перенесен на 13 сентября

12:17 | 12.09.2019 | Политика

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Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Второй этап XXVIII конференции пензенского регионального отделения «Единой России» состоится в пятницу, 13 сентября, а не 17-го, как планировалось ранее.

Второй этап конференции пензенского реготделения «Единой России» перенесен на 13 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что в ходе мероприятия секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин подведет итоги избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований субъекта федерации.

Кроме того, делегаты конференции определятся с кандидатурой из числа депутатов гордумы для последующего выдвижения на должность главы Пензы.

Мероприятие состоится на базе центра культуры и досуга, сообщает пресс-служба реготделения партии.

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