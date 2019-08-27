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Единороссы определятся с кандидатурой на пост главы Пензы 17 сентября

14:25 | 27.08.2019 | Политика

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Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Представители «Единой России» примут коллегиальное решение относительно кандидатуры, которая будет рекомендована на пост главы города Пензы, во вторник, 17 сентября.

Единороссы определятся с кандидатурой на пост главы Пензы 17 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В этот день состоится второй этап XXVIII конференции реготделения партии, которая была открыта 2 июля.

Дата проведения данного мероприятия утверждена в ходе заседания президиума регполитсовета «Единой России», прошедшего 27 августа.

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Кандидатура на должность главы муниципального образования будет определена из числа депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва, избранных в ходе единого дня голосования.

Пензенская гордума — представительный орган города, который состоит из 35 депутатов со сроком полномочий 5 лет.

8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва.

Они пройдут по смешанной системе: 25 депутатов предстоит избрать по одномандатным округам, а еще 10 мандатов — распределить по результатам голосования между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

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