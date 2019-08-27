Единороссы определятся с кандидатурой на пост главы Пензы 17 сентября Политика

Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Представители «Единой России» примут коллегиальное решение относительно кандидатуры, которая будет рекомендована на пост главы города Пензы, во вторник, 17 сентября.

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В этот день состоится второй этап XXVIII конференции реготделения партии, которая была открыта 2 июля.

Дата проведения данного мероприятия утверждена в ходе заседания президиума регполитсовета «Единой России», прошедшего 27 августа.

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Кандидатура на должность главы муниципального образования будет определена из числа депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва, избранных в ходе единого дня голосования.

Пензенская гордума — представительный орган города, который состоит из 35 депутатов со сроком полномочий 5 лет.

8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва.

Они пройдут по смешанной системе: 25 депутатов предстоит избрать по одномандатным округам, а еще 10 мандатов — распределить по результатам голосования между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями.