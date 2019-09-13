Определены два кандидата для выдвижения от «Единой России» на пост главы Пензы Политика

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Фамилии двух человек — временно неработающего Владимира Мутовкина и генерального директора ООО «Партнер» Бориса Панина — внесены в бюллетень для тайного голосования делегатов второго этапа XXVIII конференции реготделения «Единой России» для последующего выдвижения на пост главы города Пензы.

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Кандидатуру Владимира Мутовкина предложил Иван Краснов, являвшийся заместителем главы города на постоянной основе в период работы гордумы шестого созыва.

«Это профессионал своего дела, который пользуется заслуженным авторитетом и среди избирателей, и в пензенской гордуме», — сказал он.

В свою очередь секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин охарактеризовал Владимира Мутовкина как человека опытного, ответственного и с высоким чувством дисциплины.

Затем генеральный директор ООО «Строительная компания «Дубрава» Денис Желиховский предложил кандидатуру Бориса Панина, обратив внимание на то, что он является высококвалифицированным юристом.

После этого слово было предоставлено самим претендентам.

Как пояснил Владимир Мутовкин, он видит своей целью эффективную организацию работы гордумы для развития Пензы.

По его мнению, для этого есть все, в том числе поддержка со стороны губернатора Ивана Белозерцева и граждан.

В продолжение конференции Борис Панин отметил, что готов честно и ответственно работать на благо жителей города.

При этом он заявил, что Владимир Мутовкин имеет больше опыта.

Подводя итог обсуждению, Валерий Лидин предложил внести их фамилии в бюллетень для тайного голосования. В работе конференции объявлен перерыв.