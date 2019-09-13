Владимир Мутовкин выдвинут кандидатом на пост главы Пензы от «Единой России» Политика

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Владимир Мутовкин выдвинут в качестве кандидата на должность главы города Пензы от «Единой России» делегатами второго этапа XXVIII конференции пензенского реготделения партии, которая состоялась в центре культуры и досуга в пятницу, 13 сентября.

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Соответствующее решение принято путем тайного голосования.

Временно неработающий Владимир Мутовкин получил в свою поддержку 168 голосов. За второго кандидата — генерального директора ООО «Партнер» Бориса Панина — проголосовали 20 человек.

Как сообщила председатель счетной комиссии Наталья Шалдаева, всего было изготовлено 250 бюллетеней, выдано 190, все они обнаружены в ящиках для голосования, два из них признаны недействительными.

Ожидается, что протокол конференции будет направлен в президиум Генерального совета «Единой России» для утверждения в порядке, установленном уставом партии.

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Глава города Пензы — высшее должностное лицо муниципального образования.

Обладает полномочиями председателя Пензенской городской думы, избирается из числа депутатов. Представляет Пензу в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями. Без доверенности действует от имени города Пензы. Осуществляет свою деятельность на постоянной основе.

Кандидатуры для избрания на должность главы города могут выдвигаться депутатами, в том числе путем самовыдвижения. В ходе их обсуждения каждому кандидату предоставляется возможность изложить свою точку зрения и ответить на возникшие вопросы. В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры, за исключением заявивших о самоотводе.

Тайное голосование проводит счетная комиссия. Подсчет голосов осуществляется ею открыто и гласно. О результатах тайного голосования составляются протоколы, которые подписываются членами счетной комиссии и утверждаются гордумой.

Кандидат на должность главы города считается избранным, если за него отдано более половины голосов от установленного числа депутатов. Результаты голосования оформляются решением гордумы.

Глава города Пензы избирается на срок полномочий гордумы соответствующего созыва.