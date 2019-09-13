Губернатор Белозерцев призвал пензенских единороссов к активности в соцсетях Политика

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, член президиума регполитсовета «Единой России» Иван Белозерцев призвал представителей партии активнее использовать возможности социальных сетей для общения с избирателями.

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«С точки зрения подачи информации, с точки зрения работы в социальных сетях, проигрываем. Мы считаем, что люди сами все знают, все видят. На самом деле это большая системная работа», — отметил он в ходе второго этапа XXVIII конференции реготделения партии, состоявшегося в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 13 сентября.

В связи с этим Иван Белозерцев рекомендовал депутатам размещать информацию о своей деятельности на собственном сайте или завести аккаунты в соцсетях.

«Я даже завел», — сказал губернатор.

По его мнению, хотя «там критикуют» и «оппозиция специально заходит», социальные сети позволяют быть в курсе проблем, волнующих граждан.

«Я думаю, каждому депутату от «Единой России» тоже надо завести Instagram или «Твиттер». У вас есть помощники, они будут вести. Там будут вас и поддерживать, и будут вас критиковать, но узнаваемость ваша будет выше, и вы все равно — даже через социальную сеть — будете ближе к людям», — подчеркнул Иван Белозерцев.