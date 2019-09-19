Главой города Кузнецка избран Сергей Лаптев Политика

Кузнецк, 19 сентября 2019. PenzaNews. 51-летний Сергей Лаптев избран главой Кузнецка Пензенской области в ходе первого заседания городского собрания представителей седьмого созыва, состоявшегося в четверг, 19 сентября.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, всего в бюллетени для голосования было внесено две фамилии. Вторым претендентом на пост главы города, который в прежнем созыве занимал Владимир Назаров, стал Сергей Талаев.

В итоге кандидатуру Сергея Лаптева поддержали 20 присутствовавших на заседании депутатов. Еще один высказался против всех.

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В ходе первого заседания также были прекращены полномочия главы администрации Кузнецка Сергей Златогорского в связи с истечением срока действия его контракта.

В соответствии с решением депутатов, он будет исполнять обязанности мэра до назначения главы администрации города по результатам конкурса.

Выборы депутатов собрания представителей города Кузнецка Пензенской области седьмого созыва состоялись в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Большинство мандатов — 16 из 22 — получили представители «Единой России».

Депутаты собрания представителей Кузнецка седьмого созыва:

округ №1 — Кириллов Сергей Владимирович, «Единая Россия»;

округ №2 — Лаптев Сергей Иванович, «Единая Россия»;

округ №3 — Беляев Сергей Александрович, самовыдвижение;

округ №4 — Лопатинский Павел Константинович, «Справедливая Россия»;

округ №5 — Рузанова Ирина Владимировна, «Единая Россия»;

округ №6 — Книжников Олег Юрьевич, «Единая Россия»;

округ №7 — Горин Валерий Анатольевич, «Единая Россия»;

округ №8 — Никитин Сергей Юрьевич, «Единая Россия»;

округ №9 — Бынеева Светлана Викторовна, «Единая Россия»;

округ №10 — Казаров Олег Евгеньевич, «Единая Россия»;

округ №11 — Калмыкова Марина Владимировна, «Единая Россия»;

округ №12 — Филимонов Владимир Анатольевич, «Единая Россия»;

округ №13 — Булычев Дмитрий Игоревич, КПРФ;

округ №14 — Тарасов Артем Викторович, самовыдвижение;

округ №15 — Лапшина Юлия Касимовна, «Единая Россия»;

округ №16 — Назаров Владимир Алексеевич, «Единая Россия»;

округ №17 — Салкевич Константин Александрович, «Единая Россия»;

округ №18 — Седова Лариса Юрьевна, «Единая Россия»;

округ №19 — Талаев Сергей Иванович, самовыдвижение;

округ №20 — Зиновьев Геннадий Александрович, «Единая Россия»;

округ №21 — Живаев Анатолий Викторович, «Единая Россия»;

округ №22 — Антюшова Екатерина Владимировна, самовыдвижение.