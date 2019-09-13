Лидер пензенских единороссов прокомментировал итоги выборов Политика

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Секретарь пензенского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин прокомментировал итоги выборов, состоявшихся в единый день голосования.

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«По итогам выборов депутаты «Единой России» во всех муниципальных образованиях Пензенской области [...] получили большинство. Это доверие к нашим кандидатам», — сказал он в ходе второго этапа XXVIII конференции реготделения партии, прошедшего в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 13 сентября.

Валерий Лидин уточнил, что в Пензе кандидаты от «Единой России» получили 19 мандатов из 35, что составляет 54%; в Заречном — 13 из 25 (52%); в Кузнецке — 16 из 22 (73%).

По его мнению, в целом по региону «результат мог быть гораздо лучше».

«Нам предстоит глубоко проанализировать итоги этих выборов, сделать соответствующие выводы, но самая главная сегодня задача — нацелиться на конструктивную, очень ответственную работу», — пояснил лидер пензенских единороссов.