Владимир Мутовкин избран главой Пензы Политика

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Член президиума регполитсовета «Единой России» Владимир Мутовкин избран главой Пензы в ходе первой организационной сессии гордумы седьмого созыва в пятницу, 20 сентября.

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При рассмотрении вопроса о главе города было решено провести тайное голосование с помощью электронной системы.

Кандидатуру Владимира Мутовкина предложил Иван Краснов. Каких-либо других выдвинуто не было.

В связи с тем, что вопросов к претенденту на пост главы Пензы не последовало, ему была предоставлена возможность поделиться своим видением развития города.

Как отметил Владимир Мутовкин, в последнее время для развития муниципалитета делается многое, в том числе ведется ремонт дорог, строительство детсадов и школ.

«Я считаю своей основной задачей — сохранить и приумножить [...] эти направления деятельности, эти тенденции», — сказал он.

По словам депутата, стратегически важной целью является увеличение доходной части бюджета.

Владимир Мутовкин особо обратил внимание на необходимость консолидации депутатов, представляющих различные политические силы в гордуме.

«Все баталии, которые предвыборные, они уже закончились», — подчеркнул он.

После этого состоялось голосование. Кандидатуру Владимира Мутовкина поддержали 22 депутата, 8 — высказались против, еще четверо не проголосовали.

В зале прозвучало замечание, что некоторые представители СМИ видели, как голосовали некоторые депутаты, поскольку находились у них за спинами. Было высказано предложение проголосовать еще раз, используя бюллетени.

Депутат Алексей Шуварин выступил против этого. По его словам, решение принято, хотя четверо депутатов не проголосовали. Его поддержали представители юридической службы гордумы, сославшись на то, что повторное голосование по вопросу не предусмотрено.

Биография

Мутовкин Владимир Борисович

В продолжение обсуждения депутат Жиганша Туктаров отметил, что даже если четверо воздержавшихся выскажутся против, решение не изменится.

Вместе с тем председатель оргкомитета гордумы Денис Желиховский выразил мнение, что, если есть сомнения в части соблюдения процедуры, необходимо проголосовать еще раз.

Представителей СМИ попросили отойти в конец зала, чтобы не нарушать тайну голосования.

На этот раз в поддержку кандидатуры Владимира Мутовкина был отдан 21 голос. 12 депутатов высказались против. Один не проголосовал.

После принятия решения об избрании главы города Владимир Мутовкин принес присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы города Пензы добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Пензенской области, устав города Пензы и другие нормативные правовые акты органов местного самоуправления, верно служить народу», — сказал он.