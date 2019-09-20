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Шаляпин от лица коммунистов призвал Мутовкина прислушиваться к мнению оппозиции

16:26 | 20.09.2019 | Политика

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Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы седьмого созыва от округа №2 Олег Шаляпин, который также является секретарем по оргпартработе обкома КПРФ, призвал единоросса Владимира Мутовкина, избранного на пост главы города, прислушиваться к мнению оппозиции.

Шаляпин от лица коммунистов призвал Мутовкина прислушиваться к мнению оппозиции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я бы хотел обратиться от имени второй по численности фракции городской думы к вновь избранному главе города Пензы, пожелать ему успешной плодотворной работы на благо жителей города Пензы и, самое главное, считаю, быть мудрым и прислушиваться к мнению оппозиционных фракций», — сказал он в ходе первой организационной сессии в пятницу, 20 сентября.

Олег Шаляпин отметил, что депутаты от КПРФ представляют в гордуме Пензы «существенный процент избирателей».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы в Пензенскую городскую думу седьмого созыва состоялись 8 сентября 2019 года. Они прошли по смешанной системе.

В итоге 19 мандатов из 35 получила «Единая Россия», 12 — КПРФ, по одному — ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Еще одно кресло в гордуме занял самовыдвиженец Жиганша Туктаров, являющийся членом Либерально-демократической партии России.

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