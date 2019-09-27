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Депутатам гордумы Пензы седьмого созыва вручены удостоверения и значки

10:46 | 27.09.2019 | Политика

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Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Удостоверения и значки вручены депутатам Пензенской городской думы седьмого созыва в ходе второй сессии в пятницу, 27 сентября.

Депутатам гордумы Пензы седьмого созыва вручены удостоверения и значки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Главе Пензы Владимиру Мутовкину атрибуты народного избранника вручил старейший депутат гордумы Петр Чугай.

После этого сам Владимир Мутовкин вручил удостоверения и значки депутатам от одномандатных избирательных округов — Алексею Савичеву, Олегу Шаляпину, Андрею Жданникову, Жиганше Туктарову, Павлу Орлову, Сергею Лукичеву, Андрею Цесареву, Александру Трутневу, Игорю Костину, Юрию Зиновьеву, Алексею Шуварину, Алексею Рогонову, Николаю Кузякову, Виктору Хомцу, Юрию Крячко, Александру Смирнову, Ивану Краснову, Валерию Савельеву, Роману Петрухину, Андрею Сучкову, Денису Желиховскому, Алексею Чикиримову, Алексею Иванову и Борису Панину.

Затем он передал такие же атрибуты народным избранникам, которые прошли в гордуму по партийным спискам — Дмитрию Акимову, Ольге Израновой, Людмиле Коломыцевой, Павлу Куликову, Елене Мещеряковой, Оксане Милаевой, Александру Рогожкину, Илье Селиванову и Петру Чугаю.

Виктор Кувайцев на сессии не присутствовал.

В завершение церемонии вручения Владимир Мутовкин пожелал депутатам плодотворной работы на благо жителей города.

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