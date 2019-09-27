Утверждены председатели комиссий гордумы Пензы
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Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Председатели пяти постоянных комиссий Пензенской городской думы седьмого созыва утверждены в ходе второй сессии в пятницу, 27 сентября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Этому предшествовало соблюдение ряда процедур.
После того, как был избран состав комиссий, каждая из них провела свое первое заседание и открытым голосованием определила кандидатуру на пост председателя. Для этого в сессии был объявлен перерыв.
Когда он закончился, глава города Владимир Мутовкин сообщил, что Алексея Шуварина предлагается утвердить в качестве председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, Алексея Рогонова — по бюджету и экономике, Игоря Костина — по безопасности и городскому хозяйству, Александра Смирнова — по социальным вопросам, Бориса Панина — по градостроительной деятельности.
Каких-либо замечаний у депутатов, присутствовавших на сессии, не возникло, в итоге они поддержали решение в целом по всем кандидатурам.
Также был рассмотрен вопрос об утверждении председателя комиссии гордумы по депутатской этике. Им стала Людмила Коломыцева.
Комиссию по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов возглавил Денис Желиховский.
Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по местному самоуправлению:
1. Шуварин Алексей Николаевич — председатель;
2. Желиховский Денис Олегович;
3. Зиновьев Юрий Александрович;
4. Коломыцева Людмила Викторовна;
5. Костин Игорь Викторович;
6. Краснов Иван Витальевич;
7. Милаева Оксана Всеволодовна;
8. Мутовкин Владимир Борисович;
9. Рогонов Алексей Васильевич;
10. Савельев Валерий Петрович;
11. Трутнев Александр Васильевич;
12. Туктаров Жиганша Зейнятуллович;
13. Хомец Виктор Александрович;
14. Чугай Петр Прокофьевич;
15. Шаляпин Олег Васильевич.
Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по бюджету и экономике:
1. Рогонов Алексей Васильевич — председатель;
2. Акимов Дмитрий Александрович;
3. Изранова Ольга Валерьевна;
4. Кувайцев Виктор Николаевич;
5. Кузяков Николай Иванович;
6. Куликов Павел Владимирович;
7. Лукичев Сергей Константинович;
8. Мещерякова Елена Павловна;
9. Мутовкин Владимир Борисович;
10. Орлов Павел Викторович;
11. Сучков Андрей Александрович;
12. Чикиримов Алексей Анатольевич.
Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по безопасности и городскому хозяйству:
1. Костин Игорь Викторович — председатель;
2. Жданников Андрей Михайлович;
3. Зиновьев Юрий Александрович;
4. Иванов Алексей Анатольевич;
5. Коломыцева Людмила Викторовна;
6. Крячко Юрий Александрович;
7. Кувайцев Виктор Николаевич;
8. Орлов Павел Викторович;
9. Панин Борис Александрович;
10. Савичев Алексей Валерьевич;
11. Селиванов Илья Валентинович;
12. Смирнов Александр Владимирович;
13. Туктаров Жиганша Зейнятуллович;
14. Шаляпин Олег Васильевич;
15. Шуварин Алексей Николаевич.
Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по социальным вопросам:
1. Смирнов Александр Владимирович — председатель;
2. Акимов Дмитрий Александрович;
3. Иванов Алексей Анатольевич;
4. Изранова Ольга Валерьевна;
5. Куликов Павел Владимирович;
6. Мещерякова Елена Павловна;
7. Милаева Оксана Всеволодовна;
8. Петрухин Роман Николаевич;
9. Рогожкин Александр Дмитриевич;
10. Савельев Валерий Петрович;
11. Савичев Алексей Валерьевич;
12. Цесарев Андрей Игоревич;
13. Чугай Петр Прокофьевич.
Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по градостроительной деятельности:
1. Панин Борис Александрович — председатель;
2. Жданников Андрей Михайлович;
3. Желиховский Денис Олегович;
4. Краснов Иван Витальевич;
5. Крячко Юрий Александрович;
6. Кузяков Николай Иванович;
7. Лукичев Сергей Константинович;
8. Петрухин Роман Николаевич;
9. Рогожкин Александр Дмитриевич;
10. Селиванов Илья Валентинович;
11. Сучков Андрей Александрович;
12. Трутнев Александр Васильевич;
13. Хомец Виктор Александрович;
14. Цесарев Андрей Игоревич;
15. Чикиримов Алексей Анатольевич.
Состав комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по депутатской этике:
1. Коломыцева Людмила Викторовна — председатель;
2. Савичев Алексей Валерьевич;
3. Трутнев Александр Васильевич.
Состав комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов:
1. Желиховский Денис Олегович — председатель;
2. Краснов Иван Витальевич;
3. Петрухин Роман Николаевич;
4. Цесарев Андрей Игоревич;
5. Шуварин Алексей Николаевич.