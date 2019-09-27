Утверждены председатели комиссий гордумы Пензы Политика

Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Председатели пяти постоянных комиссий Пензенской городской думы седьмого созыва утверждены в ходе второй сессии в пятницу, 27 сентября.

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Этому предшествовало соблюдение ряда процедур.

После того, как был избран состав комиссий, каждая из них провела свое первое заседание и открытым голосованием определила кандидатуру на пост председателя. Для этого в сессии был объявлен перерыв.

Когда он закончился, глава города Владимир Мутовкин сообщил, что Алексея Шуварина предлагается утвердить в качестве председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, Алексея Рогонова — по бюджету и экономике, Игоря Костина — по безопасности и городскому хозяйству, Александра Смирнова — по социальным вопросам, Бориса Панина — по градостроительной деятельности.

Каких-либо замечаний у депутатов, присутствовавших на сессии, не возникло, в итоге они поддержали решение в целом по всем кандидатурам.

Также был рассмотрен вопрос об утверждении председателя комиссии гордумы по депутатской этике. Им стала Людмила Коломыцева.

Комиссию по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов возглавил Денис Желиховский.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по местному самоуправлению:

1. Шуварин Алексей Николаевич — председатель;

2. Желиховский Денис Олегович;

3. Зиновьев Юрий Александрович;

4. Коломыцева Людмила Викторовна;

5. Костин Игорь Викторович;

6. Краснов Иван Витальевич;

7. Милаева Оксана Всеволодовна;

8. Мутовкин Владимир Борисович;

9. Рогонов Алексей Васильевич;

10. Савельев Валерий Петрович;

11. Трутнев Александр Васильевич;

12. Туктаров Жиганша Зейнятуллович;

13. Хомец Виктор Александрович;

14. Чугай Петр Прокофьевич;

15. Шаляпин Олег Васильевич.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по бюджету и экономике:

1. Рогонов Алексей Васильевич — председатель;

2. Акимов Дмитрий Александрович;

3. Изранова Ольга Валерьевна;

4. Кувайцев Виктор Николаевич;

5. Кузяков Николай Иванович;

6. Куликов Павел Владимирович;

7. Лукичев Сергей Константинович;

8. Мещерякова Елена Павловна;

9. Мутовкин Владимир Борисович;

10. Орлов Павел Викторович;

11. Сучков Андрей Александрович;

12. Чикиримов Алексей Анатольевич.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по безопасности и городскому хозяйству:

1. Костин Игорь Викторович — председатель;

2. Жданников Андрей Михайлович;

3. Зиновьев Юрий Александрович;

4. Иванов Алексей Анатольевич;

5. Коломыцева Людмила Викторовна;

6. Крячко Юрий Александрович;

7. Кувайцев Виктор Николаевич;

8. Орлов Павел Викторович;

9. Панин Борис Александрович;

10. Савичев Алексей Валерьевич;

11. Селиванов Илья Валентинович;

12. Смирнов Александр Владимирович;

13. Туктаров Жиганша Зейнятуллович;

14. Шаляпин Олег Васильевич;

15. Шуварин Алексей Николаевич.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по социальным вопросам:

1. Смирнов Александр Владимирович — председатель;

2. Акимов Дмитрий Александрович;

3. Иванов Алексей Анатольевич;

4. Изранова Ольга Валерьевна;

5. Куликов Павел Владимирович;

6. Мещерякова Елена Павловна;

7. Милаева Оксана Всеволодовна;

8. Петрухин Роман Николаевич;

9. Рогожкин Александр Дмитриевич;

10. Савельев Валерий Петрович;

11. Савичев Алексей Валерьевич;

12. Цесарев Андрей Игоревич;

13. Чугай Петр Прокофьевич.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по градостроительной деятельности:

1. Панин Борис Александрович — председатель;

2. Жданников Андрей Михайлович;

3. Желиховский Денис Олегович;

4. Краснов Иван Витальевич;

5. Крячко Юрий Александрович;

6. Кузяков Николай Иванович;

7. Лукичев Сергей Константинович;

8. Петрухин Роман Николаевич;

9. Рогожкин Александр Дмитриевич;

10. Селиванов Илья Валентинович;

11. Сучков Андрей Александрович;

12. Трутнев Александр Васильевич;

13. Хомец Виктор Александрович;

14. Цесарев Андрей Игоревич;

15. Чикиримов Алексей Анатольевич.

Состав комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по депутатской этике:

1. Коломыцева Людмила Викторовна — председатель;

2. Савичев Алексей Валерьевич;

3. Трутнев Александр Васильевич.

Состав комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов:

1. Желиховский Денис Олегович — председатель;

2. Краснов Иван Витальевич;

3. Петрухин Роман Николаевич;

4. Цесарев Андрей Игоревич;

5. Шуварин Алексей Николаевич.