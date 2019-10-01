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Названы фамилии 13 членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра

13:08 | 01.10.2019 | Политика

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Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. Тринадцать человек вошли в состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Пензы: семеро назначены гордумой; еще столько же были утверждены распоряжением губернатора Ивана Белозерцева, однако один из них впоследствии уволился. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы городской думы Елена Саморукова.

Названы фамилии 13 членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она напомнила, что представительным органом Пензы в состав комиссии были включены глава города Владимир Мутовкин, его заместители Иван Краснов и Олег Шаляпин, депутаты Жиганша Туктаров, Петр Чугай и Алексей Шуварин, а также начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации Пензы Наталья Ипатова.

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Елена Саморукова добавила, что, в соответствии с распоряжением главы региона, в состав комиссии вошли заместители председателя правительства Пензенской области Василий Трохин и Лариса Рябихина, которая также является руководителем аппарата губернатора и облправительства, вице-спикер Заксобрания Владимир Полукаров, начальник департамента информационной политики и СМИ Екатерина Шнайдер, глава управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Михаил Салмин, заместитель начальника управления госслужбы и кадров – руководитель отдела госслужбы и методического обеспечения муниципальной службы облправительства Алексей Сидоров.

Собеседница агентства пояснила, что во вторник, 1 октября, состоялось первое заседание конкурсной комиссии, на котором распределены полномочия между ее членами: функции председателя будет исполнять Владимир Мутовкин, его заместителя — Иван Краснов, секретаря — Наталья Ипатова.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила ИА «PenzaNews», что конкурсная комиссия будет работать в полном составе — в нее планируется ввести сотрудника правового управления правительства, для этого в распоряжение главы региона будет внесено соответствующее изменение.

Конкурс на замещение должности главы администрации Пензы состоится 21 октября.

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