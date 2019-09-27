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Конкурс на замещение должности главы администрации Пензы состоится 21 октября

12:10 | 27.09.2019 | Политика

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Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы седьмого созыва назначили проведение конкурса на замещение должности главы администрации города на 21 октября.

Конкурс на замещение должности главы администрации Пензы состоится 21 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил глава города Владимир Мутовкин, документы, подаваемые в конкурсную комиссию, будут приниматься в рабочие дни со 2 по 16 октября.

В ходе второй сессии гордумы в пятницу, 27 сентября, также принято решение о назначении семи из 14 членов конкурсной комиссии. В ее состав вошли депутаты Владимир Мутовкин, Иван Краснов, Жиганша Туктаров, Петр Чугай, Олег Шаляпин, Алексей Шуварин и начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации города Наталья Ипатова.

Планируется, что еще семь членов комиссии назначит губернатор Иван Белозерцев.

Информация об условиях конкурса, дате, времени и месте его проведения, а также проект контракта с мэром будут опубликованы в муниципальной газете «Пенза» 1 октября.

Глава администрации города Пензы — должностное лицо, возглавляющее деятельность исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.

Руководит администрацией Пензы на принципах единоначалия. Назначается на должность Пензенской городской думой из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса. Контракт с главой администрации Пензы заключает глава города.

С 16 декабря 2015 года по 10 сентября 2019 года пост мэра Пензы занимал Виктор Кувайцев, полномочия которого были прекращены в связи с отставкой по собственному желанию после его избрания депутатом.

В настоящее время обязанности главы администрации Пензы исполняет Сергей Волков.

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