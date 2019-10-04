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Возглавлять фракцию КПРФ в гордуме Пензы будет Александр Смирнов

19:36 | 04.10.2019 | Политика

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Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Первый секретарь ленинского районного комитета Компартии России, депутат от избирательного округа №17 Александр Смирнов будет возглавлять фракцию КПРФ в пензенской гордуме седьмого созыва.

Возглавлять фракцию КПРФ в гордуме Пензы будет Александр Смирнов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба обкома партии, первоначально функции главы фракции были возложены на депутата от округа №2 Олега Шаляпина, а его заместителя — на Александра Смирнова.

В связи с избранием Олега Шаляпина замглавы города Пензы на постоянной основе на заседании фракции 3 октября был поставлен вопрос о новом руководителе депутатского объединения.

Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев предложил кандидатуру Александра Смирнова, которая в итоге была поддержана единогласно.

Заместителем руководителя фракции избран депутат от округа №7 Андрей Цесарев.

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