Краснов, Шаляпин и Зиновьев избраны заместителями главы Пензы Политика

Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы седьмого созыва от округов №18 и №2 Иван Краснов и Олег Шаляпин соответственно избраны заместителями главы города на постоянной основе, депутат от округа №10 Юрий Зиновьев — на непостоянной. Такие решения приняты в ходе второй сессии, состоявшейся в пятницу, 27 сентября.

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При рассмотрении вопроса об избрании заместителей, исполняющих полномочия на постоянной основе, глава города Пензы Владимир Мутовкин сообщил, что коммунисты предложили на эту должность кандидатуру руководителя фракции КПРФ в гордуме Олега Шаляпина, который, по его словам, пользуется авторитетом среди коллег и избирателей.

Владимир Мутовкин добавил, что в свою очередь фракция «Единая Россия» утвердила кандидатуру Ивана Краснова, который активно работает в округе и знает проблемы жителей.

После этого руководитель фракции ЛДПР в гордуме Павел Куликов выразил мнение, что необходимо избрать только одного заместителя главы Пензы на постоянной основе, как это было в шестом созыве.

«Мы во время предвыборной кампании проводили все встречи с избирателями, на которых обещали, [...] что мы сделаем жизнь в Пензе лучше, ну и, как Вы говорили, Владимир Борисович, на предыдущей сессии, это невозможно без увеличения доходной части бюджета и без экономии. И в результате на второй сессии мы ставим вопрос о том, чтобы вместо одного заместителя на штатной основе у нас было два», — отметил он.

Павел Куликов предложил рассмотреть вопрос об избрании второго заместителя на постоянной основе хотя бы через год, когда, на его взгляд, станет понятно, насколько в этом нуждается гордума.

В свою очередь Владимир Мутовкин пояснил, что дополнительных расходов из бюджета города не предусмотрено, поскольку ранее денежные средства на оплату труда второго заместителя также были заложены, но распределялись в качестве премий между работниками аппарата.

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Он отметил также, что в этом созыве фракция КПРФ значительно больше, чем в предыдущем, поэтому несправедливо лишать ее своего представителя в числе заместителей, работающих на постоянной основе.

Затем вопрос был вынесен на голосование, после окончания которого Владимир Мутовкин объявил, что решение принято, не уточнив при этом, как распределились голоса.

В продолжение сессии Владимир Мутовкин сообщил, что заместителем главы города на непостоянной основе предлагается избрать депутата Юрия Зиновьева, входящего во фракцию «Единая Россия».

Каких-либо вопросов у присутствующих не возникло, и они поддержали принятие соответствующего решения. Сколько голосов было отдано «за», Владимир Мутовкин также не озвучил.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы в Пензенскую городскую думу седьмого созыва состоялись 8 сентября 2019 года. Они прошли по смешанной системе.

В итоге 19 мандатов из 35 получила «Единая Россия», 12 — КПРФ, по одному — ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Еще одно кресло в гордуме занял самовыдвиженец Жиганша Туктаров, являющийся членом Либерально-демократической партии России.