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В Пензе суд признал законным назначенный министру штраф

13:17 | 10.10.2019 | Политика

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Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы оставил без изменения постановление руководителя регионального управления ФАС России от 3 июля 2019 года о привлечении министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, изменения контракта».

В Пензе суд признал законным назначенный министру штраф. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Жалоба главы регионального ведомства оставлена без удовлетворения.

Согласно информации, размещенной на сайте суда, 5 марта 2018 года уполномоченное учреждение – ГКУ «Управление по осуществлению закупок Пензенской области» объявило электронный аукцион на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов одновременно с продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории Ломовского лесничества для нужд заказчика – Минлесхоза Пензенской области.

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5 апреля 2018 года между ведомством в лице министра Александра Москвина и ООО «Стимул» в лице Владимира Васильева был заключен госконтракт. В соответствии с данными портала госзакупок, его цена составила более 407 тыс. рублей.

Пунктом 1.10 было предусмотрено выполнение работ до 15 декабря 2018 года.

Вместе с тем 6 декабря министр подписал дополнительное соглашение, которым этот срок был продлен до 26 декабря 2018 года, а также внесены корректировки в техническое задание. Таким образом, произошло изменение существенных условий контракта.

Данные обстоятельства явились основанием для привлечения Александра Москвина к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Министр с постановлением руководителя УФАС не согласился и обжаловал его. Однако суд не нашел оснований для его отмены или изменения.

Решение Железнодорожного районного суда может быть обжаловано в Пензенский областной суд.

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