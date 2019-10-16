Андрей Лузгин подал документы для участия в конкурсе на замещение должности мэра Пензы Политика

Пенза, 16 октября 2019. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин, курирующий вопросы экономики, подал документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Пензы.

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Комментируя ИА «PenzaNews» свое решение побороться за кресло мэра, Андрей Лузгин пояснил, что рассматривает это как некий «вызов с уверенностью в своих силах».

«По большому счету, это, наверное, видение того, что можно изменить жизнь наших граждан к лучшему, сделать наш город более динамично развивающимся. Чувствую, что у меня есть видение, куда мы должны двигаться», — сказал собеседник агентства, добавив, что опыт работы в бизнесе и правительстве региона придает ему уверенности в своих силах.

По словам Андрея Лузгина, он не знает, кто еще намерен претендовать на пост мэра Пензы.

«Надеюсь, что конкуренция будет честной, мои соперники будут достойными, но в любом случае решение за депутатами городской думы», — отметил первый зампред облправительства.

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Отвечая на вопрос о том, какие направления деятельности он считает приоритетными для главы администрации Пензы, Андрей Лузгин назвал в числе первоочередных задач на краткосрочную перспективу подготовку города к зиме, работу по исполнению бюджета 2019 года и формирование главного финансового документа на 2020-й, а также сопровождение национальных проектов.

«Если говорить про какие-то долгосрочные вещи, то важно обновить стратегию города Пензы», — подчеркнул чиновник.

В частности, по мнению Андрея Лузгина, необходимо обратить внимание на большую трудовую миграцию внутри города, являющуюся следствием создания жилых микрорайонов, в которых нет пространств для организации рабочих мест, что в свою очередь ведет к дополнительным нагрузкам на дорожную сеть и общественный транспорт.

«Мы понимаем, что идей, как сделать город лучше, достаточно много. По факту все эти идеи должны быть подкреплены собственными источниками доходов, у города достаточно высокая закредитованность. Наверное, самое важное — это как раз обеспечение роста собственных доходов, взаимодействие с бизнесом», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в случае перехода на работу в мэрию он некоторое время намерен продолжать следить за развитием проектов, которые курировал в областном правительстве.