Георгий Камнев первым открыто заявил о намерении побороться за пост мэра Пензы Политика

Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь обкома партии, депутат Законодательного собрания Пензенской области четвертого, пятого и шестого созывов Георгий Камнев подал документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Пензы.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» Георгий Камнев, Центральный комитет КПРФ рекомендовал пензенским коммунистам побороться за пост мэра и предложил рассмотреть его кандидатуру, которая в минувший понедельник, 14 октября, была поддержана членами бюро обкома.

«У нас 12 депутатов в городской думе, поэтому я думаю, что мы имеем право выставить своего кандидата», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что 15 октября конкурсная комиссия приняла у него документы, объем которых составил 87 листов.

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«Мне сказали, что я первый [подал документы]», — отметил Георгий Камнев.

Лидер пензенских коммунистов напомнил, что специально созданная комиссия должна проверить представленные данные и принять решение относительно его допуска к участию в конкурсе, который назначен на 21 октября.

На вопрос о своих шансах на победу Георгий Камнев, выступающий за прямые выборы мэра, не дал однозначного ответа.

«Куда бы мы ни выставляли [кандидатов], начиная от депутата местного самоуправления и заканчивая кандидатом в губернаторы, [...] конечно, мы всегда рассчитываем на победу», — заявил он, добавив при этом, что «партия власти все равно в большинстве».