Сергей Златогорский вновь избран главой администрации Кузнецка Политика

Кузнецк, 18 октября 2019. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Кузнецка Пензенской области большинством голосов избрали главой администрации города Сергея Златогорского.

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По итогам конкурса на замещение вакантной должности мэра, состоявшегося в минувший четверг, 17 октября, специально созданная комиссия внесла на рассмотрение собрания представителей две кандидатуры — Сергея Златогорского и Любови Пастушковой.

После этого на заседании они оба выступили перед депутатами и представили программы дальнейшего развития муниципалитета.

Биография

Златогорский Сергей Александрович

По данным пресс-службы мэрии, узнать позицию Сергея Златогорского относительно приоритетов на предстоящие 5 лет также можно было из статьи «Как нам обустроить Кузнецк», опубликованной в местной прессе.

По результатам голосования Сергей Златогорский был избран на должность главы администрации Кузнецка, назначаемого по контракту. Его кандидатуру поддержали 19 депутатов из 20.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в разные годы Сергей Златогорский работал первым заместителем руководителя аппарата – начальником управления госслужбы и кадров правительства Пензенской области, вице-губернатором, возглавлял управление по профилактике правонарушений, взаимодействию с правоохранительными органами и реализации внутренней политики. В июле 2012 года он занял пост мэра Кузнецка.