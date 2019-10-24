Мутовкин вошел в состав правления совета муниципальных образований Пензенской области Политика

Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин включен в состав правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба гордумы, соответствующее решение члены правления единогласно приняли 24 октября в ходе заседания, посвященного развитию кооперативного движения и территориального общественного самоуправления.

Председатель правления ассоциации Юрий Алпатов поздравил Владимира Мутовкина с этим событием и пожелал ему плодотворной работы в новом качестве.

Читайте также

Юрию Алпатову вручена медаль «За созидание во благо Пензы»

Ассоциация «Совет муниципальных образований Пензенской области» образована 26 августа 2005 года.

Является некоммерческой организацией, созданной посредством добровольного объединения более 300 муниципальных образований Пензенской области в целях налаживания взаимодействия и защиты общих интересов, координации деятельности по решению задач социально-экономического развития и повышения жизненного уровня населения.

В соответствии с уставом, органами управления являются: съезд, правление, ревизионная комиссия и руководитель аппарата. Состав органов управления обновляется каждые два года, при выдвижении кандидатур применяется принцип ротации и преемственности.