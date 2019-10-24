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Мутовкин вошел в состав правления совета муниципальных образований Пензенской области

15:24 | 24.10.2019 | Политика

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Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин включен в состав правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

Мутовкин вошел в состав правления совета муниципальных образований Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба гордумы, соответствующее решение члены правления единогласно приняли 24 октября в ходе заседания, посвященного развитию кооперативного движения и территориального общественного самоуправления.

Председатель правления ассоциации Юрий Алпатов поздравил Владимира Мутовкина с этим событием и пожелал ему плодотворной работы в новом качестве.

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Ассоциация «Совет муниципальных образований Пензенской области» образована 26 августа 2005 года.

Является некоммерческой организацией, созданной посредством добровольного объединения более 300 муниципальных образований Пензенской области в целях налаживания взаимодействия и защиты общих интересов, координации деятельности по решению задач социально-экономического развития и повышения жизненного уровня населения.

В соответствии с уставом, органами управления являются: съезд, правление, ревизионная комиссия и руководитель аппарата. Состав органов управления обновляется каждые два года, при выдвижении кандидатур применяется принцип ротации и преемственности.

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