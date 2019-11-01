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В Пензе обсудили, как госорганам вести страницы в соцсетях

18:50 | 01.11.2019 | Политика

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Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Технологии работы в социальных сетях стали главной темой двухдневного семинара-практикума для специалистов исполнительных органов госвласти Пензенской области, выполняющих функции пресс-секретарей, который состоялся на базе центра переподготовки и повышения квалификации кадров регионального правительства.

В Пензе обсудили, как госорганам вести страницы в соцсетях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя актуальность выбранной темы, начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Екатерина Шнайдер пояснила, что социальные сети позволяют представителям власти наладить эффективный диалог с населением, а также получить обратную реакцию.

«Поскольку в виртуальном пространстве также происходят формирование общественного мнения, восприятие определенных социальных ценностей, тиражирование предубеждений и стереотипов в отношении власти, официальная страница каждого ведомства — это еще и способ работы с населением. Это возможность без официоза и шаблонов, по-человечески, от лица реального человека, являющегося официальным представителем ведомства в соцсетях, обратиться к гражданам: ответить на их вопросы, оказать содействие в решении проблем», — сказала она.

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Екатерина Шнайдер отметила, что «так и повышается уровень доверия к органам власти всех уровней».

Как сообщается на сайте департамента информационной политики и СМИ Пензенской области, по поручению губернатора Ивана Белозерцева организована целая серия семинаров-практикумов для пресс-секретарей. Основная задача — повысить качество работы органов власти в социальных медиа и оперативность реагирования на проблемные сообщения интернет-пользователей.

Программа обучающего мероприятия, состоявшегося 30 и 31 октября, затрагивала в том числе вопрос о дебюрократизации ответов чиновников. Отдельное внимание было уделено подходам к оформлению аккаунтов областных министерств в соцсетях и их позиционированию.

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